شكرا لقرائتكم خبر عن 550 مليون جنيه دعم لذوى الهمم ومصابي العمليات العسكرية بتذاكر المترو والقطارات والان مع تفاصيل الخبر

خصصت الحكومة بموازنة الدولة للعام المالي 2024/2025، مبلغ وقدره 550 مليون جنيه كامتياز لدعم بعض الفئات مثل أصحاب الهمم ومصابي الثورة والعمليات العسكرية.

وتأتي هذه المخصصات تحت بند دعم الامتيازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومي ولبعض الفئات "مثل ذوى الهمم ومصابي الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدماء، .." وذلك على أسعار ركوب قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ويعد ذلك وفقاً للبروتوكولات الموقعة بين وزارة المالية ووزارة النقل في هذا الشأن، وتنقسم المخصصات بواقع 100 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبلغ 450 مليون جنيه لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

جدير بالذكر أن هذه المخصصات تأتي تحت بند "الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية" والتي قدر لها بموازنة العام المالي الجديد 2024/25 نحو 231.6 مليار جنيه مقابل 208.9 مليار جنيه العام المالي السابق.