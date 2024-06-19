نتانياهو: نحن في حرب على جبهات عدة ونواجه تحديات كبيرة وقرارات صعبة

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أننا "نحن في حرب على جبهات عدة ونواجه تحديات كبيرة وقرارات صعبة"، معتبراً أنه "علينا جميعا أن نركز فقط على هزيمة حماس وإعادة كل المختطفين وإعادة السكان سالمين في الشمال والجنوب".

ورأى نتانياهو، أن "الوقت ليس مناسبا للسياسات التافهة والتشريعات التي تعرض التحالف الذي يقاتل من أجل النصر للخطر".

وفي وقت سابق من اليوم، اشار الوزير المستقيل من حكومة الحرب الاسرائيلي بيني غانتس في تصريح له، الى ان "نتانياهو يضر بالعلاقات الاستراتيجية مع واشنطن لأسباب سياسية، ويخلق أزمات وهمية"، بحسب اذاعة الجيش الاسرائيلي.

واكد غانتس بان "الانتخابات المبكرة لن تضر بالحرب".

وألغى البيت الأبيض اجتماعاً أميركياً إسرائيلياً رفيع المستوى بشأن إيران كان من المقرر عقده يوم الخميس، بعد أن نشر نتانياهو مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، يزعم فيه أن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية عن بلاده، وفق ما قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس".

وأعلن نتانياهو، في الفيديو، أنه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأميركية، في الأشهر القليلة الماضية، بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".