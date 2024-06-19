الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن "إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بيت فوريك شرق نابلس".

بدورها، أوضحت أفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واندلعت مواجهات، وأطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في اليد، وشاب بالرصاص الحي في الفخذ، وآخرين بالاختناق".

وكانت قد أفادت "وفا"، بأن "دوريات الاحتلال اقتحمت شارعي فطاير و٢٤، واعتقلت الطفل سامي عنتر (15 عاما)".

وفي السياق، أغلق الجيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، مدخل منزل مواطن في قرية المنشية، وطريقا مؤدي إلى خلة الحداد جنوب بيت لحم.