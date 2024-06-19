أ ف ب عن دبلوماسي عربي: حصيلة الوفيات في صفوف الحجّاج المصريين ترتفع إلى 600 على الأقلّ

أفاد دبلوماسي عربي لوكالة فرانس برس عن وفاة 600 حاج مصريّ على الأقلّ خلال أداء الفريضة هذا العام، جميعهم تقريبًا بسبب الطقس الحار، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى أكثر من 900.

واكد الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن عدد الوفيات في صفوف الحجّاج المصريين ارتفع إلى "600 على الأقل"، بعد أن أفاد عن وفاة 323 مصريًا على الأقلّ في حصيلة سابقة.

وأضاف إن "جميع حالات الوفاة الجديدة ناجمة عن الحرّ، وغالبًا ما يكونون غير نظاميين" في إشارة إلى من لا يحملون تصاريح للحجّ.

وأعلنت كل من الهند واندونيسيا وإيران والسنغال وتونس وإقليم كردستان العراق عن عدد الوفيات في صفوف مواطنيها الحجّاج. لكن معظم هذه السلطات لم توضح الأسباب.