وكالة للأمن البحري رجّحت غرق سفينة تجارية استهدفها الحوثيون قبالة اليمن

كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي إم تي أو"، أنها "ترجّح غرق سفينة تجارية استهدفها الحوثيون الأسبوع الماضي قبالة سواحل اليمن وهجرها طاقمها".

وذكرت الهيئة، أن "القوات البحرية المنتشرة في المنطقة أفادت عن مشاهدة حطام بحري ونفط في آخر موقع تم الإبلاغ عن وجود السفينة فيه"، مضيفةً "يُعتقد أن السفينة قد غرقت".

والأربعاء الماضي، أُصيبت السفينة التجارية "إم/في توتور" التي ترفع علم ليبيريا وتملكها وتشغلها شركة يونانية، بأضرار جسيمة إثر هجوم تبناه الحوثيون بزورق مسيّر وصواريخ، ما أدى إلى مقتل بحار فيليبيني.

ومنذ تشرين الثاني، يشنّ الحوثيون، هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.