قوى الأمن: توقيف شخصين سرقا مبلغاً ماليّاً من مالك محطّة في "قبّ إلياس" البقاعيّة

أعلنت المديريّة العـامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي، أنه "بتاريخ 9-6-2024، تعرّض مالك محطّة وقود في بلدة قبّ الياس البقاعيّة لعمليّة سرقة مبلغ مالي من داخل المحطّة، من قِبَل عاملَين لديه، ولاذا بعدها بالفرار، على متن "فان"، إلى جهةٍ مجهولة، وهما: م. س. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري) و م. د. (من مواليد عام ٢٠٠٥، سوري) بنتيجة المتابعة الفوريّة من قِبل شعبة المعلومات، تبيّن أنّ المذكورَين توجّها إلى محلّة الكولا".

وكشفت المديرية، أنه "فجر تاريخ 10-6-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، وبأقل من ٢٤ ساعة على حصول السّرقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة المذكورة من توقيف المشتبه فيهما في "الكولا"، وضبطت بحوزتهما المبلغ المسروق، وقيمته ۱۰۸۰ دولاراً أميركيًا".

وأكدت أنه "خلال التّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".