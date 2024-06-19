رئيس الأمن العسكري في أمن الدولة ورئيس شعبة الحماية في الأمن العام دائرة البقاع زاروا المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة

زار رئيس الأمن العسكري في أمن الدولة دائرة البقاع الملازم أول شربل معلوف ورئيس شعبة الحماية في الأمن العام دائرة البقاع الملازم أول يوسف نقولا المعهد الفني الانطوني في الدكوانة، حيث كان في استقبالهم رئيس المعهد الاب شربل بوعبود بحضور الهيئة الإدارية، وبعد جولة على أقسام المعهد وتفقد مشغل الايقونات البيزنطية والفسيفساء والزجاج.

والقى الاب بوعبود كلمة ترحيبيّة بالضيفان، وقال: "اهلا وسهلا بكم في هذا الصرح الفني العريق تحلون فيه اصدقاء لنا وللمعهد وتحملون مسؤولية كثيرة تعق على عاتقكم في ظروف صعبة يعيشها سهل البقاع ولبنان والمنطقة، نحن مستمرون في تأدية واجباتنا في إظهار صورة لبنان الثقافية والحضارية التي نحبها جميعا ونسعى كل يوم من خلال الفنون التي يقدمها المعهد للحفاظ على تراث لبنان".

وفي الختام، قدموا للاب بوعبود ايقونة المسيح وأيقونة العذراء عربون محبة وتقدير له.