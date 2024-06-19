بلينكن : حماس تواصل رفع سقف مطالبها

القاهرة - كتب محمد نسيم - زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 ، أنّ الفجوات المتبقية بشأن المفاوضات الرامية للتوصّل إلى هدنة في غزة ، وصفقة تبادُل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس ؛ "قابلة للتجسير".

وشدّد من خلالها على أنّ "واشنطن لا تزال تحاول تضييق الفجوات في محادثات وقف إطلاق النار، وحماس تواصل رفع سقف مطالبها"، على حدّ وصفه.

وقال بلينكن: "أعتقد أن الفجوات المتبقة قابلة للتجسير لكن القرار يعود لحماس".

وتابع وزير الخارجية الأميركيّ: "العالم أجمع قبل الاقتراح الذي طرحه الرئيس (الأميركي، جو بايدن) قبل أسابيع، بشأن وقف إطلاق النار مع استثناء واحد، وهو حماس".

وذكر بلينكن أنه "كان من الممكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار الآن، إذا وافقت حماس على الاقتراح".

وقال نتنياهو في بيان مصوّر، تحدّث خلاله باللغة الإنجليزيّة، صدر عنه مساء اليوم: "عندما كان الوزير (وزير الخارجيّة الأميركيّ، أنتوني) بلينكن، هنا مؤخرًا في إسرائيل، أجرينا محادثة صريحة، وقلت إنني أقدّر كثيرًا الدعم الذي قدّمته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب".

وأضاف نتنياهو: "لكنني قلت شيئًا آخر أيضًا. قلت إنه من لا يمكن تصوُّر أن تقوم الإدارة الأميركيّة، في الأشهر الأخيرة بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

المصدر : وكالات