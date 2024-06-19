بالأسماء.. القليوبية تسجل 13 حالة وفاة بين حجاج بيت الله الحرام (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ارتفع عدد أبناء محافظة القليوبية الذين لقوا ربهم خلال أداء فريضة الحج إلى 13 حالة وفاة، بعد إعلان وفاة 4 حالات جديدة رحلوا في البقاع الطاهرة خلال أداء ركن الحج الأعظم.

وجاء أسماء حجاج بيت الله المتوفين كالتالي:

-محمد رجب.

-الحاج عبدالله حسن العضل.

-الحاجة فاطمة حسنين.

-الحاج إبراهيم على الدقميري.

-الحاج عبد السميع عبد الحليم يوسف.

-الحاجة فاطمة أبو سريع إبراهيم.

-المستشار عادل عبد المحسن الديب، رئيس محكمة استئناف القاهرة

-الحاجة بشرى أبو الخير.

-الحاجة نوال عبد الشافي العوضي.

-الحاجة عواطف حسن الشرقاوي.

-الحاجة ميرفت الدسوقى.

-الحاجة أسماء على الشريف.

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