بالأسماء.. القليوبية تسجل 13 حالة وفاة بين حجاج بيت الله الحرام (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:
ارتفع عدد أبناء محافظة القليوبية الذين لقوا ربهم خلال أداء فريضة الحج إلى 13 حالة وفاة، بعد إعلان وفاة 4 حالات جديدة رحلوا في البقاع الطاهرة خلال أداء ركن الحج الأعظم.
وجاء أسماء حجاج بيت الله المتوفين كالتالي:
-محمد رجب.
-الحاج عبدالله حسن العضل.
-الحاجة فاطمة حسنين.
-الحاج إبراهيم على الدقميري.
-الحاج عبد السميع عبد الحليم يوسف.
-الحاجة فاطمة أبو سريع إبراهيم.
-المستشار عادل عبد المحسن الديب، رئيس محكمة استئناف القاهرة
-الحاجة بشرى أبو الخير.
-الحاجة نوال عبد الشافي العوضي.
-الحاجة عواطف حسن الشرقاوي.
-الحاجة ميرفت الدسوقى.
-الحاجة أسماء على الشريف.
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