نصر الله يحذّر قبرص من السماح لإسرائيل باستخدام قواعدها لضرب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن لدى المقاومة قوة بشرية لم يسبق لها مثيل ولديها ما يزيد عن حاجتها وما تقتضيه الجبهة.

وأشار نصر الله إلى أن التهديد بالحرب على لبنان لا يخيف حزب الله ولا يجب أن يخيفه، مؤكدا أن "العدو يعرف جيدا أننا حضرنا أنفسنا لأصعب الأيام ويعرف جيدا ما ينتظره".

وأوضح نصر الله، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن مسيرات حزب الله وصواريخه، مضيفا "العدو يعرف أن لدينا بنك أهداف كامل وحقيقي ولدينا القدرة على الوصول لهذه الأهداف".

وذكر نصر الله، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرف أن ما ينتظره في البحر الأبيض المتوسط كبير جدا، موضحا أن "العدو يعرف أن عليه انتظارنا برا وبحرا وجوا".

وشدد نصر الله، على أنه إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا قواعد وبلا أسقف، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعرف تداعيات المعركة على لبنان على المنطقة.

وحذّر الأمين العام لحزب الله اللبناني، الحكومة القبرصية من أنه إذا فتحت مطاراتها وقواعدها لإسرائيل لاستهداف لبنان فسوف تكون جزءا من الحرب.

وقال نصر الله، إن الحزب اللبناني سيواصل تضامنه وإسناده ودعمه لغزة وسيكون جاهزا لكل الاحتمالات ولن يوقفه شيء عن هذا الواجب، منوّها إلى أن "الاستمرار في موقفنا بدعم المقاومة واجب أخلاقي وإنساني وديني".

وذكر أن "هناك ثغرة مكشوفة وواضحة في مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار تتيح لنتنياهو مواصلة الحرب في غزة"، لافتا إلى أن كل ما تطلبه المقاومة الفلسطينية هو وقف إطلاق نار دائم على غزة والباقي تفاصيل قابلة للنقاش.