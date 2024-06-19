الرئيس الإسرائيلي: يجب إجراء المناقشات مع الولايات المتحدة بهدوء

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إن بلاده "ممتنة تماما" للولايات المتحدة والرئيس جو بايدن على الوقوف بجانب تل أبيب خلال الحرب الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع هرتسوج مع أعضاء لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك" من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بقيادة عضو مجلس النواب ستيني هوير، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف هرتسوج: "إننا نحارب هنا في معركة العالم الحر ضد إمبراطورية الشر، لذلك لا بد أن نبقى معا، وإذا كان هناك أي أمر يجب مناقشته، فيجب أن تتم مناقشته بهدوء".

وتدعم الولايات المتحدة عسكريا إسرائيل في حربها التي تشنها على قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل.