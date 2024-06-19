أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في تصريح له من الحدود الشمالية، أن "لدينا قدرات كبيرة جدا والعدو يعرف جزءا بسيطا منها فقط".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي من الحدود الشمالية: لدينا قدرات كبيرة جدا والعدو يعرف جزءا بسيطا منها فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.