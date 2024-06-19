البحرية الروسية: فرقاطات مشروع "22350" ستصبح العمود الفقري للأسطول الروسي بالمستقبل القريب

أشار القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال ألكسندر مويسييف، الى أن "فرقاطات مشروع (22350) المزودة بأسلحة فرط صوتية ستصبح العمود الفقري للأسطول البحري الروسي في المستقبل القريب".
ولفت مويسييف، في حديث للصحفيين على هامش المعرض البحري الدولي "فلوت 2024"، الى أننا "ننطلق من حقيقة أن هذه الفرقاطات قادرة بالفعل على حمل أحدث الأسلحة، وجميع أنواع صواريخ كروز".
وكشف أنه "يتم الآن مناقشة موضوع الصواريخ فرط الصوتية بشكل نشط للغاية، وفرقاطاتنا تمتلكها بالفعل".
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