"حماس": ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للعمل على وقف جرائم إسرائيل ضد شعبنا

دعت حركة "حماس" إلى "دعم جهود محكمة العدل الدولية في محاسبة الكيان الصهيوني المارق وقادته مجرمي الحرب، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل الجهات الحقوقية إلى العمل على وقف جرائم المحتل ضد شعبنا".

ولفتت "حماس"، الى أن "تصريحات رئيسة لجنة التحقيق الأممية تأكيد جديد على ما اقترفه الاحتلال من جرائم وانتهاكات ضد شعبنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت رئيسة لجنة التحقيق الأممية في الأراضي الفلسطينية نافانيثيم بيلاي، أنّ "السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".

ولفتت بيلاي، الى أن "سلطات الاحتلال مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الإبادة"، محمّلة رئيسة اللجنة إسرائيل المسؤولية عن "الهجمات المتعمّدة على المدنيين وممارسة القتل العمد، وعن استخدام التجويع كسلاح، وكذلك التهجير القسري والاضطهاد الجنساني".

ورأت أنّ "إسرائيل تفرض الحصار الكامل على قطاع غزة، من خلال قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود والمساعدات الإنسانية،كسلاح لتحقيق مكاسب استراتيجية وسياسية، وأنّ الأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين والتدمير الواسع النطاق هما نتيجة حتمية لاستراتيجية متعمّدة".