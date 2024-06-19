درجات الحرارة سجلت أرقاماً قياسية في الكويت وانقطاع الكهرباء في 40 منطقة

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شهدت دولة الكويت انقطاعات في التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بـ"انقطاع الكهرباء في عدد من مناطق الكويت، الأربعاء، مرجحة أنه ناتج عن زيادة الأحمال جراء ارتفاع درجات الحرارة".
ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء قولها إن انقطاع التيار عن "نحو 40 منطقة سببه خروج وحدة توليد كهرباء في محطة الزور الجنوبية بقدرة 300 ميغاواط".
في وقت سابق الأربعاء، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ارتفاعًا ملحوظًا في "درجات الحرارة ما بين 51 و52، في معظم المناطق البرية في البلاد، بسبب كتلة هوائية حارة".
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تحذيرًا إلى "قائدي السيارات بعد انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، توقف عمل إشارات المرور الضوئية".
وبعض السيارات في الكويت كانت تسجل درجات حرارة قياسية تصل الى 61 درجة.
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