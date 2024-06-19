هغاري: مستعدون لأي سيناريو في الشمال وأي مواجهة مع لبنان ستنتهي باتفاق ونحن ملزمون بإعادة السكان

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري "اننا على استعداد لأي سيناريو في الشمال وأي مواجهة مع لبنان ستنتهي باتفاق ونحن ملزمون بإعادة السكان". وشدد هغاري على ان "الحديث عن تدمير حماس ذر للرماد وطالما لم تجد الحكومة بديلا لحماس فالحركة ستبقى".

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