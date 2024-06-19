أبرق الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، معزيا بوفاة القائد السابق لقوات حفظ السلام في لبنان الجنرال كلاوديو غرازيانو.
ولفت جنبلاط، الى أنه "غرازيانو لعب دورا فعالا في الحفاظ على الأمن في الجنوب بين عامي 2007 و2010، وسعى إلى تنفيذ القرار 1701 الذي خرقته إسرائيل مراراً وتكرارا".
وأردف "فيما نستذكر الجنرال غرازيانو وحرصه على استقرار الجنوب في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، فإنه من المقلق جدا هذه الأيام أن يستمر التصعيد الخطير في العدوان على لبنان والشعب الفلسطيني من دون أن يتمكن المجتمع الدولي ومؤسساته من وقف هذا العدوان".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط أبرق إلى غوتيريس معزيا بغرازيانو: لعب دورا فعالا في الحفاظ على الأمن في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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