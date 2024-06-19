مدافعون عن البيئة يرشون مَعلماً شهيراً في بريطانيا بالطلاء

ابوظبي - سيف اليزيد - رش محتجون مدافعون عن البيئة طلاء على صخور ستونهنج في بريطانيا اليوم الأربعاء، وأظهرت لقطات نشرت على الإنترنت طلاء برتقالي يغطي بعض صخور البناء الصخري الشهير الذي يعود إلى عصر ما قبل التاريخ.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إنها ألقت القبض على شخصين للاشتباه في إتلاف النصب التذكاري الأثري.

وفي مقطع مصور نشرته جماعة (جاست ستوب أويل) المدافعة عن البيئة، شوهد محتجان يرتديان ملابس بيضاء ويركضان تجاه اثنين من صخور ستونهنج ويرشان الطلاء عليهما فيما حاول شخص آخر التدخل لإيقافهما.

وستونهنج هو نصب تذكاري في جنوب إنجلترا صنفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أحد أهم المواقع التراثية في العالم، كما أنه أحد المواقع السياحية الأكثر زيارة في بريطانيا.

واشتهرت جماعة (جاست ستوب أويل) في بريطانيا بسبب الاحتجاجات البيئية التي تشوبها أعمال تخريبية من بينها إغلاق النشطاء لطرق رئيسية وتعطيل فعاليات ثقافية ورياضية، فضلا عن أن نشطائها ألقوا ذات مرة حساء على لوحة لفان جوخ.

وتطالب الجماعة الحكومة البريطانية بوقف عمليات استخراج واستهلاك النفط والغاز والفحم بحلول عام 2030.

ولم ترد هيئة التراث الإنجليزي، وهي مؤسسة خيرية تشرف على ستونهنج، حتى الآن على طلب للتعقيب.