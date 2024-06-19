شاطئ جمصة.. أرخص مصيف فى مصر يستقبل 3 ملايين زائر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

توافد الآلاف من المواطنين على شاطئ مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية المطل على البحر المتوسط للاستمتاع بأجواء رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهد شاطئ المصيف بطول 12 كيلو متر زحامًا شديدًا من المواطنين، الذين توافدوا من مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية، بالاضافة إلى الزائرين من المحافظات المجاورة.

وحرصت إدارة الشاطئ، على المرور للتأكد من توافر فرق الإنقاذ بطول الشاطئ، وسيارات الإسعاف، فضلا عن تحديد نقطة تجمع للأطفال المفقودة وتسليمهم لذويهم.

وقال اللواء عادل برغش، رئيس مدينة جمصة، "إن المدينة استقبلت على مدار 5 أيام 3 ملايين زائر وفقًا لتسجيل الدخول عبر البوابات الرئيسية.

وأضاف أنه جرى نشر فرق الإنقاذ بطول الشاطىء مع التأهب المستمر للتعامل مع أي حدث طارئ.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه جرى رفع كفاءة شاطئ جمصة لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وتكليف الأجهزة التنفيذية بقيادة محمود خليل نائب رئيس المدينة وحمادة الوكيل مشرف عام على الشواطئ، بلال عبد السلام، مدير إدارة الشاطئ وغريب صقر، وفريق عمل الإدارة بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة، تطرأ خلال أيام العيد لسرعة حلها، والتشديد على تكثيف أعمال النظافة أولًا بأول على مستوى رئاسة مدينة جمصة.

وأشار رئيس المدينة، أن غرفة العمليات لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول وثان وثالث أيام عيد الأضحى المبارك.