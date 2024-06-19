بـ 25 صورة.. الحزن سيد الموقف فى جنازة نورهان ناصر مُشجعة الأهلى

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

شيع أهالي عزبة العمدة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، جثمان نورهان ناصر عبد المقصود، مشجعة النادي الأهالي التى لقت مصرعها أمس الثلاثاء هى وصديقتها "نرجس"، إثر تعرضهما لحادث مروري أليم عقب عودتهما من حضور مباراة النادي الأهلي والإتحاد السكندري ببرج العرب.

وشارك في العزاء عدد من رابطة مُشجعي النادي الأهلي ، وسط حالة من الحزن.

وكانت سيارة الإسعاف التى حملت جثمان الفقيدة، وصلت إلى مسقط رأسها عصر اليوم الأربعاء، وأدى الأهالي صلاة الجنازة عليها في الخلاء أمام المقابر لتعذر الصلاة في المسجد بسبب كثرة أعداد المُشيعين وانقطاع الكهرباء.

ويرصد "الخليج 365" أجواء الحزن التي شهدتها عزبة العمدة خلال تشييع جثمان نورهان ناصر عبر 25 صورة، والفيديو التالي:

اقرأ أيضًا:

بالصور- لحظة خروج جثماني مشجعتي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح من المشرحة

بالصور| صراخ وبكاء لا يتوقفان.. هكذا تلقت أسرة نورهان ناصر مُشجعة الأهلى خبر وفاتها

بالصور| صراخ وبكاء لا يتوقفان.. هكذا تلقت أسرة نورهان ناصر مُشجعة الأهلى خبر وفاتها

بالفيديو.. لحظة تشييع جثمان نورهان ناصر مشجعة الأهلى في قريتها بالمنوفية