بالصور.. مياه الصرف تغرق ضريح الشيخ الشعراوي وتمنع محبيه من زيارته (القصة الكاملة)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

فى مثل هذا التوقيت من العام، كان ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي الكائن بمنطقة دقادوس مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، يستقبل المئات من محبي إمام الدعاة، إحياءً لذكرى وفاته التي توافق يوم السابع عشر من يونيو 1998م، ولكن منعت أزمة غرق الضريح هذا العام فى مياه الصرف الصحي، محبيه من الزيارة.

عندما تطأ قدماك ضريح الإمام الشعراوي المجاور للمجمع الإسلامي، المقام أسفل مسجد يحمل اسمه بمنطقة دقادوس، لقراءة الفاتحة لصاحب المقام، تجد رائحة المسك والعطر تفوح من كافة زوايا الضريح، وما لم يعتاد عليه زوار ومحبي إمام الدعاة هذه المرة، هو تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف إلى داخل الضريح، الأمر الذي أعاق دخول المواطنين.

من جانبه المهندس عبدالرحمن مصطفي، مدير مجمع الشعراوي، حالة الطوارئ فى المكان، بعدما وصل ارتفاع مياه الصرف إلى أكثر من 5 سم، وبدأ المواطنون والعاملون في الضريح العمل على إزالتها، إلا أنها عادت مرة أخرى، الأمر الذى يهدد بغرق الضريح بالكامل.

وتواصل مدير مجمع الشعراوي، مع مسؤولي مجلس مركز ومدينة ميت غمر، لمعرف سبب تسريب مياه الصرف، ليتبين أنها مشكلة عامة تمر بها منطقة دقادوس، حيث توقفت محطة رفع مياه الصرف عن العمل وغرقت المنطقة بأكملها وبخاصة المناطق المنخفضة بمياه الصرف الصحي وانتشارها لمقابر دقادوس وشارع سكة دقادوس والمساكن.

لم يتوقف مسؤولي مجلس المدينة عن بحث الأمر والتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب "منطقة ميت غمر" لبحث الأمر وإنقاذ المنطقة، حيث تبين تعطل الغاطسة مما تسبب في غرق المنطقة ليجري تحريك معدات من أجل رفع المياه وإصلاح الغاطسة لإنهاء الأزمة.

وقال مدير مجمع الشعراوي، لـ"الخليج 365"،: "نعتاد على حضور الزوار بشكل يومي ومع حلول عيد الأضحى يتوافد الكثير في المناسبات الدينية والعطلات من أجل قراءة الفاتحة والبعض يتبارك بهذا المقام، لكن تسبب غرق الضريح في توقف الزيارات بل جعل كل من يأتي يقف في الخارج".

وأضاف: "تطوع عدد من المريدين في أعمال كسح ورفع المياه واستنكر البعض ما حدث خاصة أن الإمام يحمل محبة وحب داخل القلوب الكثير لنبدأ في حل الأزمة وعودة الأمور إلى نصابها الصحيح".

بدورها أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، رفع مياه الصرف الصحي من داخل ضريح الإمام الشعراوي ومقابر ومساكن دقادوس وشارع سكة دقادوس، حيث جرى الدفع بسيارات لشفط المياه ومعدات رئاسة المركز وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وكشف اللواء انور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أن سبب غرق ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى ومقابر ميت غمر هو عطل مفاجئ فى ماكينة رفع الصرف الصحي ما أدى إلى غرق المقابر.

وأكد رئيس ميت غمر، أنه جرى استبدال الماكينة المعطلة بأخرى جديدة وإضافة ماكينتي رفع احتياطي حتى لا يتكرر ما حدث مرة أخرى.

وأشار عثمان إلى أن المعدات وسيارة شفط المياه تحركت من أجل شفط المياه وإعادة الضريح والمقابر ومنطقة المساكن إلى ما كانت عليه.

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بالصور- تفاصيل غرق ضريح الشيخ الشعراوي بمياه الصرف

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