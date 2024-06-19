فى جنازة نورهان ناصر| الجدة: "مش هتأخر عليكي".. والأم: "هتقطعي بينا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهى:

سيطرة حالة من الحزن الشديد على عائلة الطالبة نورهان ناصر عبد المقصود، مشجعة النادي الأهلي التي لقت مصرعها أمس الثلاثاء هى وصديقتها "نرجس"، إثر تعرضهما لحادث مروري أليم عقب عودتهما من حضور مباراة النادي الأهلي والإتحاد السكندري ببرج العرب، خلال تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير.

وقالت جدة نورهان ناصر خلال تشييع الجنازة: "مش هتأخر عليكي يا حبيبتي.. نتقابل في الآخرة إن شاء الله"، بينما قالت والدة الفقيدة: "هتقطعي بينا يا حبيبتي".

وشارك في العزاء عدد من رابطة مُشجعي النادي الأهلي ، وسط حالة من الحزن.

وكانت سيارة الإسعاف التى حملت جثمان الفقيدة، وصلت إلى مسقط رأسها عصر اليوم الأربعاء، وأدى الأهالي صلاة الجنازة عليها في الخلاء أمام المقابر لتعذر الصلاة في المسجد بسبب كثرة أعداد المُشيعين وانقطاع الكهرباء.

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