أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الخلاف الجديد بين نتانياهو وإدارة بايدن يعرقل جهود التهدئة على الحدود اللبنانية

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن "الخلاف الجديد بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وإدارة الرئيس الاميركي جو بايدن يعرقل جهود التهدئة على الحدود اللبنانية". هذا ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول سياسي كبير قوله انه "إذا واصل حزب الله مهاجمتنا فإن جنوب لبنان سيبدو مثل غزة ولا حصانة لبيروت"، معتبرا ان "العد التنازلي لردنا القوي بدأ ولن يوقفه إلا قبول حزب الله عرض المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين".

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