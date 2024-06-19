افادت القناة الـ"12" الاسرائيلية بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رد على حديث المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هغاري الذي أكد أن "تدمير حماس هو ذر رمل في عيون الجمهور"، معتبرا ان "هذا هو هدف الحرب، والجيش الإسرائيلي ملتزم به".
وفي وقت سابق، اعلن هغاري ان "الجيش على استعداد لأي سيناريو في الشمال وأي مواجهة مع لبنان ستنتهي باتفاق ونحن ملزمون بإعادة السكان".
وشدد هغاري على ان "الحديث عن تدمير حماس ذر للرماد وطالما لم تجد الحكومة بديلا لحماس فالحركة ستبقى"، مشيرا الى ان "حركة حماس هي فكرة لا يمكن القضاء عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة الـ"12": نتانياهو رد على هغاري وأكد ان هدف الحرب تدمير حماس والجيش الإسرائيلي ملتزم به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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