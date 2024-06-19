القناة الـ"12": نتانياهو رد على هغاري وأكد ان هدف الحرب تدمير حماس والجيش الإسرائيلي ملتزم به

افادت القناة الـ"12" الاسرائيلية بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رد على حديث المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هغاري الذي أكد أن "تدمير حماس هو ذر رمل في عيون الجمهور"، معتبرا ان "هذا هو هدف الحرب، والجيش الإسرائيلي ملتزم به".

وفي وقت سابق، اعلن هغاري ان "الجيش على استعداد لأي سيناريو في الشمال وأي مواجهة مع لبنان ستنتهي باتفاق ونحن ملزمون بإعادة السكان".

وشدد هغاري على ان "الحديث عن تدمير حماس ذر للرماد وطالما لم تجد الحكومة بديلا لحماس فالحركة ستبقى"، مشيرا الى ان "حركة حماس هي فكرة لا يمكن القضاء عليها".