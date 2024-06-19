القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع: حزب الله بدأ الحرب وواجبنا تغيير الوضع

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت قوله أن "حزب الله بدأ الحرب وواجبنا تغيير الوضع".

وعصر اليوم، أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في كلمة له ان "التهديد بالحرب على مدى 8 أشهر لا يخيفنا، وهناك أناسٌ يقيّمون هذا الاحتمال على أنه جدي. نحن كمقاومة حضّرنا أنفسنا لأسوأ الأيام والعدو يعلم ما ينتظره، ولذلك بقي مرتدعًا".

وأضاف: العدوّ يعلم أنه لن يبقى مكانًا في الكيان سالمًا من صواريخنا ومُسيّراتنا وليس عشوائيًا، ولدينا بنك أهداف حقيقي وكبير، ولدينا القدرة على الوصول لهذه الأهداف بما يزعزع أُسس الكيان، لافتًا إلى أن العدوّ يعرف أيضًا أن ما ينتظره في البحر المتوسط كبير جدًا، وكلّ سواحله وبواخره وسفنه ستُستهدف.