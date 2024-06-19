سفير قبرص لدى إسرائيل: عندما يهددنا شخص مثل نصرالله سنرُد بالطبع

وقال السفير القبرصي لدى إسرائيل كورنيليوس كورنيليو، لموقع "واينت"، الى أنه "عندما يهدد مثل هذا الشخص (الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سنرد بالطبع"، لافتاً الى أننا "نحن نعمل بتنسيق وثيق مع إسرائيل".

وشدد كورنيليو، على أننا "ننتظر رد الفعل الرسمي من نيقوسيا تجاه تهديدات نصرالله".

وسئل كورنيليو عما إذا كان متفاجئا من تهديدات نصر الله فقال "نعم ولا. العلاقات بين إسرائيل وقبرص لم تكن أبدا بهذه القوة وهذا كل شيء على السطح"، مضيفاً "نحاول أن نلعب دورًا متواضعًا فيما يتعلق بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل. وأنا متأكد من أن كل هذا غير مرحب به من قبل حزب الله".

وتابع "إذا تحققنا من عدد الرحلات الجوية بين البلدين سنفاجأ. غدًا ستكون هناك 19 رحلة جوية إلى قبرص. إنه أمر قوي جدًا على أجندة السياحة ورجال الأعمال والسياسة في إسرائيل".