يديعوت أحرونوت عن مسؤول سياسي كبير: العد التنازلي لردنا القوي بدأ ولن يوقفه إلا قبول حزب الله عرض هوكشتاين

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول سياسي كبير قوله انه "إذا واصل حزب الله مهاجمتنا فإن جنوب لبنان سيبدو مثل غزة ولا حصانة لبيروت"، معتبرا ان "العد التنازلي لردنا القوي بدأ ولن يوقفه إلا قبول حزب الله عرض المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين".

وعصر اليوم، أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في كلمة له ان "التهديد بالحرب على مدى 8 أشهر لا يخيفنا، وهناك أناسٌ يقيّمون هذا الاحتمال على أنه جدي. نحن كمقاومة حضّرنا أنفسنا لأسوأ الأيام والعدو يعلم ما ينتظره، ولذلك بقي مرتدعًا".

وأضاف: العدوّ يعلم أنه لن يبقى مكانًا في الكيان سالمًا من صواريخنا ومُسيّراتنا وليس عشوائيًا، ولدينا بنك أهداف حقيقي وكبير، ولدينا القدرة على الوصول لهذه الأهداف بما يزعزع أُسس الكيان، لافتًا إلى أن العدوّ يعرف أيضًا أن ما ينتظره في البحر المتوسط كبير جدًا، وكلّ سواحله وبواخره وسفنه ستُستهدف.