انتشال ست جثث قبالة السواحل الإيطالية بعد تحطّم قارب مهاجرين

أعلن خفر السواحل الإيطاليون، عن "انتشال ست جثث بعد غرق قارب يقل مهاجرين هذا الأسبوع قبالة السواحل الجنوبية، وفقدان أكثر من 60 شخصا كانوا على متنه بينهم العديد من الأطفال".

وأوضح خفر السواحل، أنه "تم إنقاذ 12 شخصا بعدما غرق القارب على بعد حوالى 120 ميلا بحريا قبالة سواحل كالابريا ليل الأحد الاثنين، ولكن سجلت وفاة واحدة بعد الوصول الى البر".

وذكرت وكالة "أنسا" الإخبارية الإيطالية أن "المتوفية من أصل عراقي وتبلغ 25 عاما". فيما أفاد خفر السواحل بأنهم "يواصلون تمشيط المنطقة في محيط القارب من البحر والجو".

وعُثر على عشر جثث في قارب مهاجرين تحطّم الاثنين قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفق مجموعة "ريسكيوشيب" ResQship الألمانية.

لقي حوالى 3155 مهاجرا حتفهم أو فقد أثرهم في البحر الأبيض المتوسط العام الماضي، وفق منظمة الهجرة الدولية.