مستشار زيلينسكي: كوريا الشمالية تساعد روسيا في القتل الجماعي للأوكرانيين

اتهم مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك، كوريا الشمالية بتوفير مساعدة عسكرية لروسيا تتيح "القتل الجماعي" للمدنيين، ودعا إلى اتخاذ تدابير "أكثر صرامة" لعزل البلدين، وذلك عقب زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لبيونغ يانغ.
واكد بودولياك في حديث لوكالة فرانس برس إن "كوريا الشمالية تتعاون اليوم بنشاط مع روسيا في المجال العسكري وتوفر موارد عمدا للقتل الجماعي للأوكرانيين".
واتهم بيونغ يانغ بتزويد موسكو "عددا كبيرا من القذائف ذات العيار الكبير" التي تسمح لها "بالحفاظ على كثافة عالية من الهجمات المدفعية والصاروخية".
وتابع "هذا الأمر له تأثير على مسار الحرب ككل ويزيد عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير"، متّهما كوريا الشمالية بأنها "تشارك عن وعي" في حرب روسيا في أوكرانيا.
كما أعرب بودولياك عن أسفه "لانعدام جدوى أدوات الضغط العالمية" ودعا إلى "نهج أكثر صرامة لتحقيق عزلة حقيقية" لروسيا وكوريا الشمالية.
وأضاف "من الواضح أن التدابير التقييدية المفروضة على روسيا وكوريا الشمالية ليست كافية".
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