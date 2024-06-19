"القسام": أطلقنا طائرة "زواري" انتحارية تجاه قوات العدو في مغتصبة حوليت

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها "أطلقت طائرة (زواري) انتحارية تجاه قوات العدو في مغتصبة حوليت".
وكانت قد اعلنت كتائب "القسام"، في وقت سابق من اليوم، أننا "ندك قوات العدو المتوغلة جنوب شرقي حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".
كذلك أعلنت أنها قصفت قوات الجيش الاسرائيلي في موقع كتيبة تل السلطان شمال غربي رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.
في حين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، أن "حصيلة الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر في قطاع غزة، ارتفعت إلى 37396 قتيلا".
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