بيرني ساندرز طالب بقطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل ووقف الحرب على غزة

طالب السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، بقطع المساعدات العسكرية كافة، التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، ووقف الحرب على غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.

وفي تصريح له، لفت ساندرز الى انه "يجب على الولايات المتحدة قطع المساعدات العسكرية الهجومية كافة عن إسرائيل، واستخدام نفوذها للمطالبة بإنهاء هذه الحرب، وضمان تدفق غير محدود للمساعدات الإنسانية إلى غزة، ووضع حد لقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، واتخاذ خطوات أولى نحو حل الدولتين".

ووصف دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإلقاء كلمة في جلسة بالكونغرس الأميركي الشهر المقبل بأنها "هراء"، مضيفاً: "من دون شك سنسمع شكاوى مماثلة عندما يلقي كلمة أمام الكونغرس في 24 تموز".