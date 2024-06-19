الجميل: خطاب نصرالله استكمال لمسلسل استخدام الجنوب وربطه بصراعات وغايات لا علاقة لها بلبنان

رأى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، أن "خطاب نصرالله اليوم استكمال لمسلسل استخدام الجنوب وربطه بصراعات وغايات لا علاقة لها بلبنان". واعتبر الجميل، أن "هذا الخطف للسيادة دمّر لبنان ومستقبل أجياله لعقود من الزمن"، مضيفاً "الحياة فوق سطح الأرض مختلفة عمّا تحته واللبنانيون من كل المناطق لا يريدون حروبًا، لا يريدون إلّا الحياة".

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