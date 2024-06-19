أفادت معلومات "mtv"، بأن "هناك خطة "ب" يعمل عليها المسؤولون في لبنان مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين تتعلق بجبهة الجنوب، ويمكن تطويرها إذا فشل اقتراح بايدن وهي قد تنجح مع الحزب".

كانت هذه تفاصيل خبر "MTV": مسؤولون لبنانيون يعملون مع هوكشتاين على خطة تتعلق بجبهة الجنوب وقد تنجح مع "حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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