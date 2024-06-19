حزب الله: استهدفنا موقع جل العلام بقذائف المدفعيّة وتموضعًا لجنود العدو داخل موقع البغدادي بمحلّقة انقضاضية

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء 19-6-2024 موقع جل العلام بقذائف المدفعيّة وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، اعلن حزب الله، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 19-6-2024 تموضعًا لجنود العدو الصهيوني داخل موقع البغدادي بمحلّقة انقضاضية، وأصابوه إصابة مباشرة".