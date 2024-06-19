أفادت معلومات "الجديد"، بأن "لا لقاءات رئاسية هذا الأسبوع واللقاء الديمقراطي لن يلتقي الرئيس بري قبل الأسبوع المقبل على اعتبار أن الغلبة حاليا للميدان".
وكشفت مصادر "الجديد"، أن "المسؤولين القطريين يعملون يومياً على بلورة طرح جديد للشأن اللبناني وقد يستأنفون دعواتهم للبنانيين إلى الدوحة إذا لزم الأمر"، لافتةً الى أن "المشهد الأهم حالياً هو مشهد الحرب والرسائل التحذيرية أما الخوف فمن الجنون الاسرائيلي الذي قد يفجر المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": المسؤولون القطريون قد يستأنفون دعواتهم للبنانيين إلى الدوحة إذا لزم الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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