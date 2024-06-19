"الجديد": المسؤولون القطريون قد يستأنفون دعواتهم للبنانيين إلى الدوحة إذا لزم الأمر

أفادت معلومات "الجديد"، بأن "لا لقاءات رئاسية هذا الأسبوع واللقاء الديمقراطي لن يلتقي الرئيس بري قبل الأسبوع المقبل على اعتبار أن الغلبة حاليا للميدان".

وكشفت مصادر "الجديد"، أن "المسؤولين القطريين يعملون يومياً على بلورة طرح جديد للشأن اللبناني وقد يستأنفون دعواتهم للبنانيين إلى الدوحة إذا لزم الأمر"، لافتةً الى أن "المشهد الأهم حالياً هو مشهد الحرب والرسائل التحذيرية أما الخوف فمن الجنون الاسرائيلي الذي قد يفجر المنطقة".