"حزب الله": استهدفنا مجموعة من جنود العدو داخل موقع الراهب بقذائف المدفعية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد ترقب ومتابعة لقوات ‏العدو الإسرائيلي في موقع الراهب وعند رصد تحرك لمجموعة من الجنود داخل الموقع استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية وحققوا إصابات مؤكدة".‏

وكان قد اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في وقت سابق من اليوم، ان "التهديد بالحرب الشاملة على لبنان على مدى 8 أشهر لا يخيفنا وهناك أناسٌ يقيّمون هذا الاحتمال على أنه جدي نحن كمقاومة حضّرنا أنفسنا لأسوأ الأيام والعدو يعلم ما ينتظره ولذلك بقي مرتدعًا".

وأكد نصرالله، أن "العدوّ يعلم أنه لن يبقى مكانًا في الكيان سالمًا من صواريخنا ومُسيّراتنا وليس عشوائيًا ولدينا بنك أهداف حقيقي وكبير ولدينا القدرة على الوصول لهذه الأهداف بما يزعزع أُسس الكيان، لافتًا إلى أن العدوّ يعرف أيضًا أن ما ينتظره في البحر المتوسط كبير جدًا وكلّ سواحله وبواخره وسفنه ستُستهدف".

وأوضح أن العدوّ يعلم أنّه عليه أن ينتظرنا برًا وبحرًا وجوًا وإذا فُرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف، مؤكدًا أنه يعلم وسيده الأميركي أن شن الحرب على لبنان ستحمل تداعيات في المنطقة والإقليم.