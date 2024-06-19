توعدت بغلق الشركات المخالفة.. غرفة السياحة بالأقصر تفتح تحقيقاً في شكاوى حجاج الزيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أعلن ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر، تشكيل لجنة تضم أعضاء الغرفة وممثلين عن وزارة السياحة للتحقيق في شكاوى الحجاج حاملي تأشيرات الزيارة الذين تعرضوا للنصب من قبل بعض الشركات والسماسرة.

وقال عجمي: "رصدنا شكاوى بعض المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستغلالهم من قبل بعض الشركات والسماسرة من خلال إيهامهم بالحج بتأشيرات الزيارة بالمخالفة للقوانين المنظمة للحج، وأن هؤلاء الحجاج واجهوا مشكلات عديدة تمثلت في مطاردتهم من قبل جهات الأمن السعودية وعدم توافر مأوى لهم، وعدم توفير احتياجاتهم من الطعام والشراب"، مشيرًا إلى أن الغرفة في انتظار وصول الحجاج وتقديم شكوى رسمية بذلك.

وشدد رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، على أن الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة لن تترك شركة سياحة أو سمسار ثبت تورطه في حج الزيارات والإضرار بأهلنا من كبار السن وتركهم بدون مأوى ولا طعام ولا تنقلات.

وأشار عجمي، إلى أن الغرفة لن تتردد في غلق الشركات المتورطة في بيع الوهم لأهلنا وسيتم إحالة الشركات والسماسرة الذين يثبت تورطهم إلى النيابة العامة وجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.