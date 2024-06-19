القيادة المركزية الأمريكية تعلن اغتيال قيادي بتنظيم "داعش" في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القيادة المركزية "سنتكوم" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، إنها نفذت يوم 16 يونيو الجاري غارة جوية في سوريا، مما أسفر عن مقتل أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي، وهو مسؤول كبير في تنظيم داعش.

وأشارت "سنتكوم" في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إلى أن مقتل القيادي في داعش سيؤدي إلى تعطيل قدرة التنظيم الإرهابي على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أنها ستواصل إلى جانب الحلفاء والشركاء في المنطقة، تنفيذ العمليات الرامية إلى إضعاف القدرات العملياتية لتنظيم داعش وضمان هزيمته الدائمة.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أنه لا يوجد ما يشير إلى إصابة أي مدنيين في هذه الضربة التي استهدفت القيادي في داعش.