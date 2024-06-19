المخالفون استغلوا إجازة العيد.. إزالة 14 حالة بناء في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

تابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أزيلت 14 حالة بناء مخالف، من بينها 9 حالات تعدى على أملاك الدولة، وحالتين تعدي على الأراضى الزراعية، و3 حالات تعدي بالبناء المخالف.

ففي مدينة إسنا، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، اليوم الأربعاء، بتنفيذ وإزالة عدد 3 حالات تعدي صادر لهم قرار إزالة على أراضى أملاك الدولة بإجمالي مساحة 925 متر بناحية قرية الشغب، وإزالة عدد حالتي تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط بمسطح إجمالي 350 متر بناحية أصفون، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا.

وفي مدينة الطود، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، اليوم الأربعاء، بإزالة 6 حالات تعدي على أملاك الدولة بناحية مدينة الطود عبارة عن أعمدة من الخرسانة المسلحة و مبانى وأسوار بالطوب الأبيض والأحمر ومونة الأسمنت على مساحة ١٠٤٢٥م٢، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة القرنة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، بتنفيذ إيقاف أعمال وإزالة لعدد 2 حالة بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية لأدوار علوية بمسطح إجمالي 240 متر.

وفي مدينة الأقصر تمكن مجلس مدينة الأقصر، خلال المتابعة الدورية اليوم الأربعاء من إيقاف أعمال وإزالة حالة بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية لدور ثان علوي بمسطح إجمالي 65 متر بمنطقة نجع الطينة بحي شمال.

وفي قطاع النظافة، رفعت الوحدة المحلية لمركز مدينة إسنا برفع 120 طن من المخلفات الصلبة والقمامة، كما قام مجلس مدينة الأقصر برفع 250 طن من القمامة والمخلفات الصلبة إلى جانب أعمال نظافة منتزه ساحة سيدي أبوالحجاج وكورنيش النيل والممشى السياحي وأماكن تجمعات المواطنين للاحتفال بالعيد، كما قامت الوحدة المحلية لمركز لمركز ومدينة القرنة، برفع 103 طن من المخلفات الصلبة والقمامة على مستوى دائرة المركز.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز لمركز ومدينة أرمنت، برفع 54 طن من المخلفات الصلبة والقمامة على مستوى دائرة المركز، كما قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة الطود برفع ٤٥ طن من القمامة والمخلفات الصلبة، كما تم التنسيق مع هندسة رى الأقصر ورفع العوائق والمخلفات من نهاية ترعة المعلا بناحية الطود غرب ساحل نجع الجسور.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، رؤساء المراكز والمدن باستمرار العمل على مدار اليوم لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وكافة أنواع الإشغالات وإزالة التعديات بصورة فورية.