"مكنش قصدي اقتلها أنا كنت بربيها".. ننشر اعترافات المتهم بقتل شقيقته بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

"سئمت الحديث معها لتعديل سلوكها".. بهذه الكلمات برر شاب، واقعة قتله شقيقته الصغري أمام نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، أثناء التحقيقات معه.

وقال الشاب خلال التحقيقات: "إنه كان دائم الشجار مع شقيقته الصغرى ندي البالغة من العمر 20 عاما، بسبب سوء سلوكها وخروجها في أوقات متأخرة من المنزل وحديثها الدائم بالتليفون".

واعترف الشاب أنه فى يوم الحادث خرجت شقيقته وعادت إلى المنزل بعد عدة ساعات وحدثت بينهم مشادة كلامية تطاولت فيها عليه بالكلام فقام بخلع الايشارب التي كانت ترتديه ولفه حول رقبتها وخنقها حتى لفظت أنفاسها، مضيفا:" والله مكنتش عاوز اقتلها أنا بس كنت بربيها ".

كان شارع السيد عبد اللطيف، بدائرة ثان طنطا، بمحافظة الغربية، شهدت مقتل فتاة على يد شقيقها الأكبر، لشكه في سلوكها وتصرفاتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، بلاغًا يفيد بقيام شاب بإنهاء حياة شقيقته الصغرى، خنقاً مستخدما ايشارب حال تواجدهما داخل منزلهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتبين أن الجثة لفتاة تدعى "ندى" وتبلغ من العمر 20 عاماً مقيمة بشارع السيد عبد اللطيف، خنقت على يد شقيقها الأكبر البالغ من العمر 21 عاما، لشكه في سلوكها وتصرفاتها، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وألقى القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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