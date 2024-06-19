محافظ جنوب سيناء يتابع المرحلة الثانية لخطة تطوير شارع الملك عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المرحلة الثانية لخطة تطوير شارع الملك عبد الله بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن خطة التطوير المستمرة بالقطاعات السياحية بالمدينة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى افتتاح المرحلة الأولى من تطوير شارع الملك عبد الله في بداية الشهر الجاري، وتضمنت مجموعة من المطاعم المتميزة، موضحًا أن المرحلة الثانية تتضمن إنشاء عدد من الكافيهات المتجددة، وتطوير واجهة البولينج سنتر، وإنشاء عدد من المظلات والأعمال الديكورية والتجميل.

وأكد المحافظ، أنه سيدعو لإقامة بطولات عالمية لرياضة البولينج بالمنطقة عقب الانتهاء من أعمال التطوير الجارية، إضافة إلى دراسة تطوير المرحلة الأخيرة بالشارع بداية من أمام محطة الكهرباء، لتحويل الشارع إلى منطقة سياحية، وإضافة للمزارات السياحية الهامة بمدينة شرم الشيخ.