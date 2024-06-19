شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إبراهيم الديب: ثورة 30 يونيو البداية الحقيقة لتصحيح مسار الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو كانت البداية الحقيقة لتصحيح مسار الدولة المصرية، وعودة الوطن من براثن الجماعة الإرهابية، وخرج الشعب المصرى يعلنها صراحة فى وجه هذه الفاشية، ونجح المصريون فى استعادة الوطن مرة أخرى.

وتابع الديب فى تصريحات له: "الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات بعد الثورة، حيث لم تخضع لمحاولات كسر إرادتها وانطلقت فى مسيرتى البناء والتنمية جنباً إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، ونجحت بالفعل فى القضاء على الإرهاب، وجاء بناء الإنسان المصرى (من خلال محاور رئيسية هى التعليم والصحة والثقافة) على رأس أولويات الدولة.

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أنه منذ بداية فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، هناك أولويات لبناء الجمهورية الجديدة، بداية من استعادة الدولة لهيبتها ومكانتها داخليا وخارجيا وعلى الصعيد الإقليمى، العربى، الإفريقى، والدولى، وشرعت فى بناء الإنسان المصرى، وبناء وتجديد البنية التحتية القومية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف الديب: "نجحت مصر فى تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة واستعادة الدور المصري الرائد في أفريقيا في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة نحو الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الأفريقية، وذلك لما تمثله العلاقات المصرية الأفريقية من أهمية للأمن القومي المصري، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكافة الدول الأفريقية، والفترة الأخيرة شهدت تطورات غير مسبوقة بشأن الدور المصرى فى القارة الأفريقية".