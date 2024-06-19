"بوليتيكو" عن مسؤولين: إسرائيل وحماس توافقان على شروط المرحلة الأولى من مقترح الصفقة والخلاف بشأن إنهاء الحرب

نقلت "بوليتيكو" عن مسؤولين، تأكيدهم أن "إسرائيل وحماس وافقتا على شروط المرحلة الأولى من مقترح الصفقة والخلاف بشأن إنهاء الحرب"، مشيرين الى "شكوك داخل إدارة الرئيس جو بايدن في إمكانية توصل إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق نار وفق المقترح الحالي".

وبحسب المسؤولين هناك اعتقاد بأن الوضع سيستمر على حاله في غزة حتى نهاية العام الجاري على الأقل.