القيادة المركزية الاميركية: مقتل مسؤول كبير في داعش بغارة اميركية في سوريا

اعلنت القيادة المركزية الأميركية عن تنفيذ غارة جوية في سوريا، بتاريخ الاحد 16 حزيران مما أسفر عن مقتل أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي، وهو مسؤول كبير في تنظيم داعش، مؤكدة انه "ستؤدي تصفيته إلى تعطيل قدرة داعش على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية".

وتابعت :"ستواصل القيادة المركزية الأميركية، إلى جانب الحلفاء والشركاء في المنطقة، تنفيذ العمليات الرامية إلى إضعاف القدرات العملياتية لتنظيم داعش وضمان هزيمته الدائمة".

وكشفت القيادة الاميركية انه "لا يوجد ما يشير إلى إصابة أي مدنيين في هذه الضربة".