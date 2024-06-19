افادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات الكندية أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، داعية مواطنيها إلى مغادرة الجمهورية الإسلامية. وكشف وزير الأمن العام دومينيك لوبلان في مؤتمر صحافي بأن "حكومتنا اتخذت قرارا بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القانون الجنائي".

كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب: كندا تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية ودعت مواطنيها لمغادرة ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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