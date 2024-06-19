نقلت وكالة الانباء الاردنية "بترا" عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت اليوم ، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".
وبين المصدر، أنه من "خلال الرصد والمتابعة تم إسقاط الطائرة والسيطرة عليها، وتبين بأنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة:.
وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي "تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن".
كانت هذه تفاصيل خبر "بترا" عن مصدر في الجيش الاردني: احباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيرة اتية من الاراضي السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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