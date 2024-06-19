"بترا" عن مصدر في الجيش الاردني: احباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيرة اتية من الاراضي السورية

نقلت وكالة الانباء الاردنية "بترا" عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت اليوم ، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وبين المصدر، أنه من "خلال الرصد والمتابعة تم إسقاط الطائرة والسيطرة عليها، وتبين بأنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة:.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي "تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن".