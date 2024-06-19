بلدية حاصبيا: لعدم اصدار موسيقى او أصوات مزعجة على الطرقات العامة وفي الأماكن السكنية

أفادت بلدية حاصبيا، في بيان، بأنه "حفاظا على راحة المواطنين وسلامتهم تطلب البلدية من أصحاب الآليات والموتيسكلات على انواعها عدم اصدار موسيقى او أصوات مزعجة على الطرقات العامة وفي الأماكن السكنية ليلا ونهارا".

وأكد رئيس البلدية لبيب الحمرا ان "البلدية جادة في تطبيق إجراءاتها التي تحفظ سلامة وحقوق أهلنا وان شرطة البلدية تعمل ليل نهار على تطبيق القوانين الرعية الإجراء والبلدية ستعمل على تسليم الآليات المخالفة للسلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".