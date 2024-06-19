أفادت بلدية حاصبيا، في بيان، بأنه "حفاظا على راحة المواطنين وسلامتهم تطلب البلدية من أصحاب الآليات والموتيسكلات على انواعها عدم اصدار موسيقى او أصوات مزعجة على الطرقات العامة وفي الأماكن السكنية ليلا ونهارا".
وأكد رئيس البلدية لبيب الحمرا ان "البلدية جادة في تطبيق إجراءاتها التي تحفظ سلامة وحقوق أهلنا وان شرطة البلدية تعمل ليل نهار على تطبيق القوانين الرعية الإجراء والبلدية ستعمل على تسليم الآليات المخالفة للسلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية حاصبيا: لعدم اصدار موسيقى او أصوات مزعجة على الطرقات العامة وفي الأماكن السكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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