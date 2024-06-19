جيمي جبور: الحرب لن تطول أكثر من شهرَين إن كان في غزة أو لبنان

أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب جيمي جبور، الى أن "هناك محاولات أميركية لضبط الصراع في جنوب لبنان وواشنطن تتدخل لوضع أطر وحدود للمواجهة بين الحزب وإسرائيل".

ولفت جبور، في حديث لـ"LBCI"، الى أن "هدف زيارة هوكشتاين هو محاولة منع توسع المواجهة ولا أرى حربًا في الأفق، وموقفنا من الأساس هو ضد الانزلاق إلى حرب وضد فتح معركة جنوب لبنان والحزب أيضًا لا يريد توسع الحرب".

ورأى أن "الحرب لن تطول أكثر من شهرَين إن كان في غزة أو لبنان، وهناك استحقاقات في المنطقة تشير إلى عدم إطالة الحرب فبعد دخول إسرائيل إلى رفح هي تبحث عن ترتيبات تُخرجها مُنتصرة"، مضيفاً "هوكشتاين واقعي وهو طلب من الحزب التدخل لدى حماس للقبول بالشروط، وقد ينجح الحزب بمساعدة غزة في الجبهة التي فتحها ولكنه لن يساعد لبنان بتاتا بالتأكيد".

وتابع "نحن نعتبر أن المسألة اللبنانية يجب أن تكون محصورة بالمصلحة اللبنانية والدفاع عن لبنان، ونحن شهدنا استقرارًا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ما بين الـ2006 والـ2023 بسبب قوة المقاومة".

وأردف جبور "نحن مع الدفاع عن لبنان بحال شنت إٍسرائيل حربًا ضد لبنان والجيش اللبناني سيدافع عن لبنان بهذه الحالة أيضًا، ولا حرب شاملة بين لبنان وإٍسرائيل ونحن غير مهيّئين لدفع أثمان الحرب".

وعن تهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لقبرص، قال جبور "علينا فهم الموضوع من الحكومة اللبنانية أولًا ومعرفة ما دار بين ميقاتي والرئيس القبرصي مؤخرًا".

وأشار الى أن ": الحكومة اللبنانية غير قادرة على إسعاف اللبنانيين بحال اندلعت الحرب، ولا وسائل لدى الحكومة ولا قدرة مادية لنجدة اللبنانيين بحال الحرب لهذا السبب نتمنى عدم الوصول إلى حرب"، مضيفاً "اللبنانيون اليوم بالرغم من المآسي في الجنوب يحضرون إلى لبنان لأنهم يعلمون أن الأحداث التي تحدث في الجنوب محصورة".

وفي السياق، أكد أن "لا مُشكلة بين "لبنان القوي" والياس بو صعب وهو أقرب من غيره".