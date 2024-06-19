غياث يزبك: إسرائيل قادرة على إعادة لبنان للعصر الحجري وزيارة هوكشتاين فشلت

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك، في حديث لقناة "الحدث"، الى أن "إسرائيل قادرة على إعادة لبنان للعصر الحجري، وقدرات حزب الله محدودة رغم امتلاكه آلاف الصواريخ".
ورأى يزبك، أن "حزب الله يمارس هروبا مميتا إلى الأمام، والشعب اللبناني مصرّ على الحياة رغم تهور حزب الله"، معتبراً أن "نصرالله وسّع دائرة التحدي وضرب قرار الدولة اللبنانية"، كاشفاً أن "زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين فشلت".
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