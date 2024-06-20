الزراعة: تخصيص مبيدات آفات البادرات لمحصول القطن بالمحافظات القطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

تابع الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، المحاصيل الصيفية خصوصًا الذرة والقطن ومدى تأثيرها بالآفات المختلفة في محافظات بني سويف القليوبية والإسماعيلية والبحيرة، وتابع كذلك نشاط المديريات في مكافحة الآفات.

وقال "رزق"، في تصريحات له، إن هناك تنبيهات مشددة للجان التابعة للإدارة العامة وإدارات المناطق التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالمرور على الزراعات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى قيام مهندسي المكافحة بالمرور الدائم والتواجد مع المزارعين.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية، أن الإدارة خصصت مبيدات آفات البادرات الأولى لمحصول القطن بالمحافظات القطنية، وخصصت مبيدات دودة ورق القطن وديدان اللوز لبعض المحافظات، وسوف يتم تخصيص باقي المساحات تدريجيًا، كما أنها تراجع باستمرار تواجد مبيدات دودة الحشد الخريفية.

وأكد "رزق"، أن الإدارة في حال مراجعة دائمًا لباقي المحاصيل والخضروات وأشجار الفاكهة؛ للوقف علي الآفات ومدى تطورها، خاصة في ظل الظروف المناخية الحادة وأن الحالة العامة للزراعات مطمئنة.

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